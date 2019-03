We wtorek 5 marca w Warszawie odbędzie się ogólnokrajowa manifestacja pracowników sądów i prokuratur w związku z brakiem podwyżek. Protest ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudną sytuację pracowników sądów i prokuratur, a przez to całego sądownictwa, co ma ogromne znaczenie społeczne.

Pracownicy, którzy nie mogą wziąć udziału w manifestacji w Warszawie, zamierzają wesprzeć stolicę, organizując równolegle zgromadzenia w innych polskich miastach.

Także na pl. Wolności we Wrocławiu, gdzie o godzinie 15.40. rozpocznie się manifestacja.

– Od 10 grudnia 2018 r. trwa nieprzerwanie akcja protestacyjna pracowników wymiaru sprawiedliwości. Mają dość niskich płac i koszmarnych warunków pracy spowodowanych brakami kadrowymi – mówi Joanna Podwin.

Na mocy grudniowego porozumienia związków zawodowych z Ministerstwem Sprawiedliwości ustalono zasady podziału podwyżki wynoszącej 200 zł brutto. To zdaniem protestujących zdecydowanie zbyt mało.