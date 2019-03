Aż trudno uwierzyć, że prapremierę „Baba-Dziwo” miała w 1938 roku, na długie dekady zanim swoje dystopijne wizje odebrania kobietom praw i głosu opisały Margaret Atwood w „Opowieści podręcznej” czy – ostatnio – Christina Dalcher w „Vox”. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w tej przenikliwej diagnozie świata stojącego u progu totalitaryzmów zdecydowanie bliżej do wisielczego, podszytego rozpaczą humoru Witkacego z „Onych” niż do własnej miłosnej poezji, z którą jest najczęściej kojarzona.

Jednocześnie to, jak bardzo aktualnie brzmi ten tekst, budzi dreszcz niepokoju. Oto jesteśmy w Prawii, państwie rządzonym przez konserwatywną dyktaturę Validy Vrany (wspaniała Irena Wójcik), która wprowadza kolejne ograniczenia wolności kobiet. Kariera zawodowa jest tu źle widziana, te, które rodzą dzieci, będą nagradzane przywilejami, pozostałe muszą się liczyć z sankcjami, a niezamężne trafią do specjalnych ośrodków, w których – niczym w faszystowskich Lebensbornach – będą zapładniane w ramach rządowego programu hodowli nowych obywateli. Przeciwko dekretom Vrany buntują się chemiczka Petronika (Sara Celler-Jezierska) i jej siostra, młodziutka tancerka Ninika (Dorota Furmaniuk). Jednak Valida opanowała inwigilację i kontrolę nad obywatelami do perfekcji – jej oku nic nie umknie. Sytuacja jest beznadziejna – nawet przewrót w państwie nie zmieni sytuacji kobiet. Po Vranie, skompromitowanej dyktatorce, będą mogli sięgać po nią wyłącznie mężczyźni.