Na moście Osobowickim nowe szyny ułożone zostaną na długości 140 m. Remontowane ma być także torowisko na pl. Staszica - 50 m i ul. Reymonta - 30 m. Przy okazji naprawione zostaną fragmenty jezdni stanowiące zabudowę torowiska, które wykruszyły się i pozapadały. Realizacja prac kosztować będzie ponad 350 tys. zł. Roboty potrwają trzy tygodnie. W sobotę 23 marca tramwaje powinny już powrócić na swoje stałe trasy przejazdu.

Na razie kursują objazdami. Trasa linii 8 została przedłużona tymczasowo do pętli tramwajowej Poświętne. Zmiana została wymuszona koniecznością zapewnienia przepustowości pętli Karłowice przy ulicy Zawalnej. Zostały tam skierowane linie 14 i 24, które w obu kierunkach kursują przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Trzebnicką i most Trzebnicki. Podobny objazd ma także linia 15, ale od mostu Trzebnickiego jedzie przez ul. Żmigrodzką do pętli Poświętne.