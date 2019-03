Przypomnijmy, że do lotu doszło w nocy z 18 na 19 listopada. Jedynym pasażerem rządowego embraera był minister Michał Dworczyk. Jak pisaliśmy w naszym artykule, pilnie poleciał do Wrocławia, żeby dograć szczegóły koalicji, która rządzi dolnośląskim sejmikiem. Wszystko na koszt podatnika.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber przyznał, że samolot nie leciał na trasie Warszawa-Wrocław-Warszawa, ale po drodze zatrzymywał się jeszcze w Krakowie.

– Koalicję podpisaliśmy tydzień wcześniej i każdy może to zweryfikować. To są fakty – powiedział w poniedziałek Dworczyk w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24.

Minister przyznał, że „pilnie musiał spotkać się z wojewodą i sytuacja wymagała osobistej rozmowy”. Broni się, że w kancelarii premiera pracuje od półtora roku i dopiero drugi raz leciał rządowym samolotem.

– Raz musiałem polecieć do Wrocławia, raz pilnie polecieć do Kowna, też na polecenie premiera. To wszystko. Gdyby prześledzić, jak wcześniej szefowie kancelarii wykorzystywali statki powietrzne, to ja nie wyróżniam się na tym tle – dodał na antenie TVN24.pl.