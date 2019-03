49-letni ksiądz Krzysztof M. wybrał się do Lwówka Śląskiego z oddalonego o blisko 20 km Wlenia. 25 lutego około godziny 3 w nocy został zatrzymany przez policję. Wcześniej ksiądz uderzył samochodem w barierki i jechał wężykiem po jezdni. Uciekał także przed policją, która rozpoczęła pościg za pijanym kierowcą.

Gdy udało się dogonić duchownego w miejscowości Pławna, funkcjonariusze sprawdzili go alkomatem. Okazało się, że ma dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Był to proboszcz parafii we Wleniu, 49-letni Krzysztof M. Sprawa trafiła już do sądu, duchownemu odebrano prawo jazdy, grożą mu też dwa lata więzienia.

- Ksiądz został już zawieszony w obowiązkach proboszcza. Sprawa została skierowana do sądu i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Już samo zawieszenie jest dla niego dotkliwą karą - mówi ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy diecezji legnickiej.