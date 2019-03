Inspektor Paweł Półtorzycki służbę w policji pełni od 1 września 1994 roku, gdy zaczynał w Komendzie Rejonowej Policji Wrocław Fabryczna. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz skończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także studia podyplomowe na UWr z zarządzania bezpieczeństwem.

Przez lata służby był naczelnikiem wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarządu we Wrocławiu, a ostatnio był zastępcą komendanta CBŚP.

Na stanowisku komendanta zastąpił 1 marca nadinspektora Kamila Brachę, który został zastępcą komendanta głównego policji.

- To dla mnie wyróżnienie i zaszczyt. Po takim poprzedniku poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko - powiedział podczas uroczystej nominacji inspektor Półtorzycki, który zwrócił się do nadinsp. Brachy słowami: - Panie generale, pana wkład w tworzenie nowego biura jest nieoceniony. Wróciliśmy "do korzeni", realizujemy te sprawy, które dotyczą wyłącznie zorganizowanych struktur przestępczych działających na terenie Polski, Europy, ale również całego świata. Służba z panem to dla nas wszystkich wielki honor. Zrobię wszystko, aby kontynuować politykę pana generała, dbając jednocześnie o atmosferę w biurze, o to, żeby nadal się rozwijało […]. To będzie trudne zadanie, zdaje sobie z tego sprawę.