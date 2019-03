25 ZDJĘĆ Marsz narodowców we Wrocławiu (KRZYSZTOF ĆWIK)

Rozwiązanie marszu nacjonalistów przez obserwatorów wrocławskiego magistratu to ruch, na jaki czekaliśmy we Wrocławiu od dawna. Nie ma więc co marudzić, że mogło to nastąpić kilkanaście minut, albo kilkaset metrów wcześniej. Oraz, że to jeszcze problemu ze środowiskiem nacjonalistów nie rozwiązuje.