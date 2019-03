Linie tramwajowe: 8, 14, 15 i 24 od poniedziałku zmienią swoje dotychczasowe trasy. 14 i 25 pojadą od placu Staszica w obu kierunkach przez pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Trzebnicką i most Trzebnicki do pętli „Karłowice”, a tramwaje linii 8 zostaną” przedłużone” tymczasowo do pętli „Poświętne”.

„Piętnastka” w obu kierunkach ma kursować objazdem od pl. Staszica przez pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Trzebnicką, most Trzebnicki i ul. Żmigrodzką do pętli „Poświętne”. Między pl. Staszica a Osobowicami zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ul. Reymonta, most Osobowicki i ul. Osobowicką.

Urzędnicy informują, że pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 lub 24, będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 714 oraz autobusem linii K i 142 (na odcinku pl. Staszica – Łużycka).