1 ZDJĘCIE Andrzej Duda był w ubiegłym roku w Strzelinie. (KRZYSZTOF ĆWIK)

W poniedziałek prezydent RP Andrzej Duda przyjedzie do Bolesławca. Zwiedzi tu m.in. zakłady ceramiczne. - To nie fair, że wybrał spółkę skarbu państwa - krytykuje go prezydent miasta.