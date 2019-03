18 ZDJĘĆ Marsz narodowców z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Wrocław, 01.03.2019 (KRZYSZTOF ĆWIK)

"To my jesteśmy gospodarzami w tym mieście, my Polacy!", "Żydowscy komuniści gorsi niż naziści", "Precz z żydowską okupacją" - m.in. takie hasła wykrzykiwali narodowcy podczas marszu z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obserwatorzy po dwóch ostrzeżeniach rozwiązali zgromadzenie.