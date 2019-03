Kwietniewscy, absolwenci wrocławskiej PWST, przez 11 lat byli związani z wrocławską offową sceną Ad Spectatores. Oboje wystąpili w „Wieży. Jasnym dniu” Jagody Szelc, Dorota zagrała również w „Monumencie” tej samej reżyserki.

Pomysł na inicjatywę skierowaną do dorosłych amatorów zainteresowanych teatrem przyszedł im do głowy, kiedy obejrzeli film „Włoski dla początkujących”. - Pomyślałem, że byłoby cudownie stworzyć kurs teatru dla początkujących, który kreowałby wspólnotę łączącą ludzi z różnych środowisk - mówił nam przed pięciu laty Rafał Kwietniewski.

Teatr dla Początkujących miał wypełnić lukę we wrocławskiej ofercie kulturalnej, bo choć inicjatyw tego typu skierowanych do dzieci i młodzieży jest całkiem sporo, to dorośli, którzy marzą o występie na scenie, są najczęściej zdani na samych siebie.

Zaczynali od dziewięciu osób

Pierwsza warsztatowa grupa liczyła dziewięć osób, w wieku od dwudziestu kilku do sześćdziesięciu kilku lat. Trafili do niej m.in. pracownicy korporacji i wyższych uczelni. 7 kwietnia 2014 roku teatr zainicjował działalność premierą „Wdów" Sławomira Mrożka w reżyserii Rafała Kwietniewskiego na dawnej scenie Teatru Kalambur przy Kuźniczej.