„Żołnierze wyklęci takich jak oni komunistycznych aparatczyków by właściwie prześwięcili i ci zaczęliby mówić jak należy. I my też ich prześwięćmy!” - powiedział były ksiądz Jacek Międlar na filmie nagranym przed piątkowym marszem nacjonalistów we Wrocławiu.

W swoim przemówieniu odnosi się do prezydenta Jacka Sutryka, który zapowiedział, że w manifestacji weźmie udział większa liczba obserwatorów niż zwykle i jeżeli dojdzie do łamania prawa m.in. przez nawoływanie do nienawiści to zgromadzenie zostanie od razu rozwiązane.

Oprócz manifestacji nacjonalistów odbędzie się też kontrmanifestacja Obywateli RP pod hasłem "Pamiętamy o bohaterach, nie gloryfikujemy zbrodniarzy".

Międlar w swoim nagraniu mówi o nich jako o "lewackiej prowokacji" i apeluje do swoich zwolenników: "Oczywiście musimy uzbroić się".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zwraca uwagę, że Międlar nie dodaje np. „uzbroić się w cierpliwość” przez co daje do zrozumienia, że chodzi mu o agresywną postawę swoich zwolenników.