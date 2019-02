Nacjonalista Roman Zieliński, autor książki „Jak pokochałem Adolfa Hitlera” i znany z antysemickich wypowiedzi były ksiądz Jacek Międlar organizują w piętak w centrum miasta marsz w hołdzie żołnierzy wyklętych. „Nic nas nie zatrzyma” – grzmi ten ostatni w sieci.

Narodowcy z pl. Solnego pod pomnik Rotmistrza Pileckiego przejdą. Miasto tej manifestacji nie zakazało. Dlaczego?

Bartłomiej Ciążyński, wrocławski radny SLD, szef tej partii we Wrocławiu powołany przez prezydenta Jacka Sutryka na pełnomocnika ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobi w czwartek tłumaczył na Fb:„Miasto nie zakazało tego zgromadzenia, ponieważ nie ma do tego przestrzeni prawnej. Ćwiczyliśmy to przed 11 listopada 2018 r. i sądy w obu instancjach uchyliły taki zakaz (podobnie w Warszawie). W tym miesiącu, w podobnej sytuacji sądy uchyliły decyzję Burmistrza Hajnówki o zakazie zgromadzenia. Orzecznictwo jest w tej sprawie jednolite: potencjalne zagrożenie nie jest przesłanką do zakazu. Nie wchodzimy do tej rzeki skoro wiemy, gdzie jej nurt nas poniesie, czyli do sądowego uchylenia zakazu. Działamy na podstawie i w granicach prawa, a prawo na zakaz w tej sytuacji nie pozwala”.