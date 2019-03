Kacper mieszka w malutkiej wsi koło Żarowa w powiecie świdnickim - Mrowinach. Ma 16 lat. Jego ojcem jest Turek, a matką Polka. Z ojcem kontaktów nie utrzymuje. Nie chce go znać i celowo poprosił o zmianę nazwiska na O. Ale o korzeniach nie dają mu zapomnieć mieszkańcy wsi. Mówią na niego „Turek” i wyzywają od Arabów.

- Jestem Polakiem – mówi Kacper. – Tu się urodziłem i wychowałem. Nie chcę, by ktoś nazywał mnie Arabem.

- Przeszkadza ci to, nie lubisz Arabów? – chce wiedzieć Tomasz Uszpulewicz - sędzia podczas procesu, który 28 lutego rozpoczął się w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Kacper jest w nim poszkodowanym. – Nie. Ja i moim koledzy nie zwracamy uwagi, skąd jesteśmy. Nam to nie przeszkadza. Po prostu nie chcę, by mnie ktoś przezywał.

Dla Kacpra te przezwiska są szczególnie bolesne, bo przypominają mu ojca, z którym nie utrzymuje kontaktu.