Pierwszego słonia, który przyjechał do wrocławskiego zoo witała orkiestra dęta. Kosztował 700 funtów, a pieniądze zebrano podczas loterii. Był rok 1873, świętowało całe miasto.

Dziś ogród zoologiczny słoni nie kupuje, a ratuje. I z cyrkiem ma jedynie tyle wspólnego, że właśnie stamtąd przywieziono do naszego ogrodu dwie słonice indyjskie – Birmę i Toto. Obie mają około 60 lat (w niewoli słonie dożywają nawet siedemdziesiątki) i pochodzą prawdopodobnie z Tajlandii. Z poprzedniego życia zostało im charakterystyczne bujanie – tzw. stereotypia.

– Jest zaburzeniem, które często można zaobserwować u słoni wykorzystywanych w cyrku. To ich mechanizm obronny, który na trwałe powoduje uszkodzenia psychiczne i behawioralne. Słonie popadają w trans, jakby chciały zapomnieć o tym, co je spotkało – mówiła „Wyborczej” opiekunka słoni Małgorzata Mężyk.

Birmę przywieźli pod bramę wrocławskiego ogrodu pracownicy polskiego cyrku Julinek w 1981 roku. Podobno sobie z nią nie radzili. Z kolei Toto przyjechała z cyrku do jednego z europejskich ogrodów zoologicznych, a stamtąd do Wrocławia. Ma sparaliżowaną trąbę; uszkodzono ją prawdopodobnie specjalnie, by nie zagrażała cyrkowej publiczności.