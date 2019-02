Zakończył się proces w sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Kamili z Lubania. Sąd uznał, że były chłopak Artur K. brutalnie zgwałcił, pobił i udusił 24-latkę. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, 2-3 lutego, przy ul. Kopernika w Lubaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że 33-letni wówczas Artur K. przyszedł do mieszkania Kamili, skrępował jej dłonie i nogi taśmą malarską. Tą samą taśmą zakleił usta. Następnie zgwałcił Kamilę i udusił poduszką. Potem dopił otwartą butelkę wina, zabrał dziewczynie telefon i wyszedł. Mieszkanie zamknął na dwa zamki.

ZOBACZ TEŻ: TAKIE WYJAŚNIENIA SKŁADAŁ ARTUR K. W PROKURATURZE

Ciało Kamili znalazła w niedzielę jej matka. Zaniepokojona brakiem kontaktu z córką poszła do jej mieszkania. W pierwszym pokoju leżał otwarty laptop. Włączony, podłączony do prądu. Wszystkie drzwi były pootwierane. I pies dziwnie się zachowywał. – Ciągnął mnie, żebym poszła za nim do sypialni – opowiadała nam w lutym zrozpaczona kobieta. W sypialni zobaczyła Kamilę. 24-latka już nie żyła. Wezwany na miejsce lekarz potwierdził zgon. Sprawą zajęła się prokuratura.