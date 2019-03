Rozmowa z Leszkiem Nowakiem, szefem zakładowej "S" w Teatrze Polskim

Magdalena Piekarska: Czy pan jest członkiem rady artystycznej w Teatrze Polskim?

Leszek Nowak, kierownik pracowni ślusarskiej w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przewodniczący „Solidarności” w TP: Nie, inna jest moja rola. Ale raz byłem na spotkaniu rady, rozmawiałem z panem Krzysztofem Kopką.

Straszył go pan autokarami ze związkowcami z Jelcza?

– Nie i jest mi przykro, że tak to zapamiętał. Bo taka sytuacja nie miała miejsca.

CZYTAJ TAKŻE: JAK SZEF ZAKŁADOWEJ "S" TRZĘSIE TEATREM POLSKIM

Na spotkaniu rady opowiadałem o tym, jak kiedyś w trakcie protestów przeciwko dyrekcji Morawskiego na zebraniu „S” pojawiła się sugestia, że skoro tamta strona zaprasza studentów i inne osoby niezwiązane z teatrem, to może my powinniśmy zaangażować związkowców. Sprzeciwiłem się gorąco, nie ma zgody na wejście bojówek do teatru. Nie ma zgody na upolitycznienie tej instytucji.