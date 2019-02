4 tys. miejsc postojowych ma strefa płatnego parkowania we Wrocławiu. Obejmuje wyłącznie centrum miasta i fragment śródmieścia w okolicach placu Grunwaldzkiego i Hali Stulecia. Tak jest od 16 lat. Przez ten czas nie zmieniano jej granic, więc Wrocław zaczął odstawać od innych miast: Warszawa ma 30 tys. płatnych miejsc postojowych, Kraków – 18 tys., a Szczecin – 8 tys. Wrocław swoją sytuację zamierza zmienić. W marcu projekt uchwały o dwukrotnym poszerzeniu strefy trafi do radnych i to oni ostatecznie zdecydują jak będzie ona wyglądać i czy obejmie swoim zasięgiem: Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Kleczków, fragment Szczepina i osiedla Powstańców Śląskich, pl. Grunwaldzkiego, Hub i Karłowic -Różanki.

Czy powiększenie strefy oznacza, że przy każdej ulicy od razu stanie parkomat?

– Nie – zapewnia Tomasz Stefanicki, wicedyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności we wrocławskim magistracie. – Decyzje, gdzie trzeba będzie płacić za postój, będą podejmowane np. na wniosek mieszkańców i po zasięgnięciu opinii rady osiedla, zgodnie z jej stanowiskiem.