Tak jak obecny dokument, e-dowód będzie plastikową kartą, ale wewnątrz niego znajdzie się chip. Posłuży on do uwierzytelnienia posiadacza w e-usługach administracji publicznej oraz pozwoli wgrać podpis kwalifikowany do dokumentów elektronicznych. Chip zawiera m.in. zdjęcie biometryczne i będzie bezstykowy, a to oznacza, że można go użyć podobnie jak zbliżeniowej karty płatniczej w sklepie podczas zakupów. Nowy dowód osobisty będzie posiadać informacje o właścicielu, które mają być pomocne w identyfikacji np. w placówkach służby zdrowia.

– E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

E-dowód. Pojawi się kod kreskowy

Jak będzie wyglądać nowy dowód osobisty? E-dowód zawiera te same dane, co poprzedni dowód. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie potrzebny podczas korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto ma ochronić dokument przed zdalnym odczytaniem danych przez niepowołaną osobę. Ponadto, w prawym górnym rogu znajduje się symbol chipa.