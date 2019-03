Budynki takie jak Minimaxy są atrakcyjne przede wszystkim dla inwestorów, którzy kupują lokale z myślą o wynajmie długoterminowym (np. dla pracowników) i krótkoterminowym (np. dla turystów lub osób w podróżach służbowych).

Deweloperzy zachęcają inwestorów gwarancją najmu przez określony czas, wysokimi stopami zwrotu z inwestycji i możliwością skorzystania z usług operatora zarządzającego wynajmem mikroapartamentów. O wysokim popycie na małe lokale inwestycyjne świadczą wyniki sprzedaży. – Budowa dwóch pierwszych Minimaxów jest na poziomie drugiego piętra, a my sprzedaliśmy już 40 procent lokali. Kupują je inwestorzy i z Polski, i z zagranicy - mówi Krzysztof Jabłoński, prezes biura Iglica Nieruchomości, które zajmuje się komercjalizacją inwestycji. Według niego w przypadku Minimaxów duże znaczenie ma lokalizacja. Budynki powstają tuż przy lotnisku i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, co będzie znacznym udogodnieniem dla pracowników i osób przyjeżdżających do Wrocławia na pewien czas w celach biznesowych.