– O chorobie żony dowiedzieliśmy się w 2014 r. W badaniu USG wyszedł guz nerki, początkowo zdiagnozowany jako nowotwór, ale bez określenia: złośliwy czy łagodny. Do tego potrzebne były badania histopatologiczne. Tydzień po rozpoznaniu guza w szpitalu przy Borowskiej usunięto żonie nerkę i pobrano materiał do badania – mówi Artur Samól, mąż zmarłej w 2016 r. Dagmary Turek-Samól. Z zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, które mecenas Artur Nowicki złożył do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyków Zachód w 2017 r., a które w ubiegłym roku trafiło do Prokuratury Krajowej, wiadomo, że zgodnie z wynikiem analizy histopatologicznej zmianę w lewej, usuniętej nerce określono jako łagodną.

– Usłyszeliśmy w szpitalu, że to jest jeden przypadek na kilka podobnych zdiagnozowanych na świecie, że nie mamy się czym przejmować. Wprowadzono nas może trochę w euforię, w każdy razie uznaliśmy, że wszystko jest w porządku – opowiada Artur Samól.