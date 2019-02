Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków złożyli wnioski o dotacje w wysokości 17 mln 241 tys. 881 zł, ale komisja konkursowa miała do podziału tylko 4 mln 600 tys. zł.

– Tyle nam zostało po rozdzieleniu środków dla zabytkowych kamienic. Jeśli nie uda się wykorzystać wszystkich pieniędzy „kamienicowych”, bo będą problemy z rozstrzygnięciem przetargów, zrobimy dla tej grupy dogrywkę. Potrzeby są duże, chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale kołdra jest krótka – nie ukrywa konserwator Agata Chmielowska. – Nie mieliśmy jednak wątpliwości, że w pierwszej kolejności musimy ratować kościół na Ołbinie. Jest w dramatycznym stanie, powiatowy nadzór budowlany może go za chwilę zamknąć, bo z elewacji zaczynają się sypać wysokiej klasy detale architektoniczne i kawałki rzeźb.

Kościół jest bardzo cenny, to jeden z najwybitniejszych na Śląsku przykładów późnoromantycznej architektury sakralnej XIX w. Zrujnowany w czasie oblężenia Festung Breslau, został przeznaczony do rozbiórki, ale Salezjanie zdecydowali się na odbudowę, prowadzoną w kilku etapach. Ale dzieło zniszczenia postępuje szybciej niż prace konserwatorskie. „Pogorszenie stanu następuje przede wszystkim w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, gdy pod wpływem dużych wahań temperatury mogą pękać i odpadać fragmenty elewacji” – napisali mieszkańcy Ołbina w prośbie o pomoc, skierowanej m.in. do ministra kultury. Minister pomóc nie chciał, ale konserwator miejski nie miał wyjścia.