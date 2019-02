Dziś mija sto dni urzędowania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Ten okres pracy nowego prezydenta oceniają samorządowcy, politycy oraz aktywiści miejscy.

Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia, poseł do PE

Nie jestem zwolennikiem dokonywania ocen samorządowców po pierwszych stu dniach ich pracy. Nie jest to rząd, nie ma więc zbliżonych uwarunkowań do oceny. Ponieważ jednak ocenę tę – w pewnym sensie – zamówił sam Jacek Sutryk, muszę zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii. Nie odniosę się przy tym do samych zadań, ale do charakteru i aktywności w tych pierwszych trzech miesiącach jego pracy.

Pierwsze miesiące zarządzania miastem oceniam pozytywnie. Dostrzegam ogromną aktywność prezydenta. Potrzebę komunikacji z różnymi grupami Wrocławian, naturalność i spontaniczność tych spotkań. Szczególnie zwracam na to uwagę, ponieważ jego poprzednik w ostatnich latach miał spory problem w kwestii komunikacji i otwartego kontaktu z mieszkańcami.