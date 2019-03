Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus w Oławie zostanie zrealizowana na blisko 4-hektarowej działce przy ul. Paderewskiego. Zgodnie z przygotowaną koncepcją, powstaną trzy 4-kondygnacyjne budynki, które pomieszczą 144 mieszkania - od około 30 m kw. kawalerek do mieszkań mających ponad 60 m kw.

- Mieszkanie Plus w Oławie to nasza kolejna inwestycja w województwie dolnośląskim. Współpraca z tym regionem może się przełożyć na budowę blisko 9 tys. mieszkań. Na Dolnym Śląsku współpracujemy z samorządami dużych miast jak Wrocław, średnich tj. Wałbrzych, gdzie już niebawem do 192 mieszkań wprowadzą się pierwsi najemcy, a także z mniejszymi gminami jak Oława, która także potrzebuje nowoczesnych i dostępnych cenowo mieszkań, by dać atrakcyjną alternatywę dla żyjących tu rodzin – mówi Jarosław Kołodziejczyk, dyrektor w biurze realizacji inwestycji PFR Nieruchomości.