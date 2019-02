– Tomasz Komenda nie jest na razie w stanie wziąć udziału w okazaniu mu osób związanych ze sprawą. Powodem jest jego zły stan psychiczny. Po okresie euforii związanej z wyjściem z więzienia przyszedł czas gorszego nastroju. Trudno się temu dziwić po tym wszystkim, co przeżył i z czym musiał się przez lata mierzyć. Poza tym staje przed problemem dostosowania się do nowej rzeczywistości. Do tego dochodzą jeszcze kłopoty zdrowotne jego mamy – mówi mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy.

Wcześniej zdarzało się już, że trzeba było odwołać przesłuchania z jego udziałem. Wracanie do okresu skazania i pobytu w więzieniu było dla niego zbyt trudne. W końcu udało mu się złożyć wszystkie zeznania. – Teraz to ja rozdaję karty – mówił Tomasz Komenda po jednym z przesłuchań. Nigdy nie ukrywał jednak, że cała sytuacja jest dla niego trudna. Od momentu wyjścia z więzienia korzysta z pomocy psychologa. – Jego stan nie jest jednak tak zły, by wymagał leczenia szpitalnego – zapewnia mec. Zbigniew Ćwiąkalski.