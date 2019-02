Dramat dziecka trwał rok - od lutego 2010 r. do lutego 2011 r. Artur B. był partnerem ciotki dziewczynki i mieszkał w domu rodzinnym razem z nią i 10-latką.

Dziewczyna traktowała go jako członka rodziny i zwracała się do niego „wujku”. Jednak gdy w domu zostawał tylko on i dziecko, mężczyzna wielokrotnie zmuszał je do obcowania płciowego, stosował przy tym przemoc fizyczną.

Przestraszona 10-latka nic nie powiedziała domownikom. Dopiero w marcu 2011 r. opowiedziała wszystko swojej koleżance. Wtedy o piekle, jakie przeżywa, dowiedziała się też jej matka. Próbowała rozmawiać z oprawcą córki. Ten jednak uciekł.

Pod drzwiami ich domu pojawił się w nocy z 24 na 25 listopada 2011 r. Dziadek dziewczynki – Zbigniew P., nie chciał go wpuścić. Wtedy ten rzucił się na niego z nożem. – Zadał mu cios w prawą stronę szyi. Rana nie była groźna, ale Artur B. naraził Zbigniewa P. na bezpośrednie narażenie utraty życia lub zdrowia – mówiła wtedy prokurator Klaus.