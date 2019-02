Japońska firma Olympus szerzej znana jest głównie z aparatów fotograficznych. Jednak to także producent technologii dla systemów medycznych i rozwiązań naukowych. - Z produkcji endoskopów, wyposażania od zera sal operacyjnych mamy 80 proc. wszystkich przychodów. Aparaty fotograficzne to niszowa gałąź naszej działalności, ale wszystko połączone jest z soczewkami i przewodzeniem światła. Aparaty, endoskopy przemysłowe czy medyczne są mocno ze sobą powiązane - mówi Łukasz Księżarek z Olympusa.

Firma otwiera teraz we Wrocławiu nową spółkę Olympus Business Services Europe (OBSE). Będzie ona pełnić rolę centrum usług wspólnych dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). To oznacza, że w stolicy Dolnego Śląska będzie przeprowadzona standaryzacja procesów dla 31 krajów Starego Kontynentu. - W Niemczech mamy 5 tys. dużych sieci sprzedających aparaty fotograficzne, a w Wielkiej Brytanii zaledwie kilka. To pokazuje, jak bardzo zróżnicowanych mamy klientów. Zadaniem centrum we Wrocławiu będzie ujednolicenie tych procesów - dodaje Księżarek.