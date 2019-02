W piątek wieczorem Maciej i Michał, będący parą, i ich przyjaciele wybrali się do wrocławskiego klubu Wesele przy św. Mikołaja 8, by świętować urodziny jednego ze znajomych. Bawili się dobrze, tańczyli, wznosili toasty.

– Nie spodziewaliśmy się, że może się to dla nas skończyć źle – mówią obaj mężczyźni. Podkreślają, że nie obnoszą się na co dzień ze swoimi uczuciami, gdyż wiedzą, że nie wszystkim mogłoby się to w Polsce podobać. – Wśród znajomych czujemy się swobodnie, niestety w naszym społeczeństwie roi się od ludzi, który na widok gejów wpadają w gniew, i wolimy ich nie prowokować – dodają Maciej i Michał.

„Bili nawet dziewczynę”

W klubie podczas imprezy zachowywali się więc jak zwykli kumple. Chociaż od razu zauważyli, że ochroniarze stojący przy szatni krzywo na nich patrzą. – Komentowali głośno, że na pewno mamy inną orientację – wspominają mężczyźni.