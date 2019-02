O eskapadzie rządowego embraera w nocy z 18 na 19 listopada ub. roku z ministrem Michałem Dworczykiem jako jedynym pasażerem na pokładzie jako pierwszy informował w grudniu TVN24. Według stacji szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poleciał do stolicy Dolnego Śląska, by namawiać Bezpartyjnych Samorządowców do podpisania umowy koalicyjnej z PiS.

Z Warszawy do Wrocławia via Kraków

Pytania o cel lotu, jego koszt, a także prośbę o wykaz służbowych lotów ministrów wysłaliśmy do Centrum Informacyjnego Rządu trzy tygodnie temu. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Podobnym zagadnieniom poświęcona była interpelacja, z jaką do KPRM wystąpiły cztery posłanki PO: Joanna Augustynowska, Monika Wielichowska, Kinga Grajewska i Aldona Młyńczak. Odpowiedzi udzielił im wczoraj sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber, według którego listopadowy lot Dworczyka kosztował 33 tys. zł. Przy okazji Schreiber ujawnił, że samolot nie leciał na trasie Warszawa-Wrocław-Warszawa, ale po drodze zatrzymywał się jeszcze w Krakowie.