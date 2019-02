Rośnie zainteresowanie coworkingiem. Już blisko 2 mln osób na świecie korzysta ze wspólnych przestrzeni biurowych. To coraz silniejszy trend, wyraźnie zauważalny także w Polsce. Oszczędności, networking, wsparcie biznesowe, szkolenia oraz innowacyjne środowisko - to tylko niektóre z zalet coworkingu, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy - w tym polskie startupy. Coworki powstają w kolejnych miastach, tym samym dynamicznie rośnie powierzchnia innowacyjnych przestrzeni.

W 2018 roku na świecie było 1,7 mln osób korzystających z coworków, a liczba miejsc coworkingowych w ubiegłym roku wyniosła 19 tys. - tak wynika z badań Global Coworking Survey. - W Polsce jest coraz większe zainteresowanie wspólnymi przestrzeniami do pracy, tak jak to obserwujemy w krajach Europy Zachodniej - mówi Michał Jeziorski, prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, największego inkubatora przedsiębiorczości w Europie Środkowo Wschodniej. - Coworking doceniają liczne startupy oraz mikro przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej decydują się na prace właśnie w takich przestrzeniach. Coworki łączą w jedno: nowocześnie zaprojektowane biura, centrum biznesowe oraz miejsce do relaksu i strefę kafeteryjną. W takich przestrzeniach odbywają się liczne wydarzenia biznesowe, które ułatwiają znalezienie nie tylko potencjalnych kontrahentów, ale także inwestorów. Do zalet coworkingu coraz chętniej przekonują się nie tylko początkujący przedsiębiorcy, czy freelancerzy, ale też firmy z sektora MŚP i korporacje