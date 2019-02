- Do sądu wpłynął dzisiaj akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, że wspólnie i w porozumieniu dokonali zabójstwa ze zgwałceniem małoletniej Małgorzaty K.. Dodatkowo Ireneusz M. został oskarżony o gwałt w 2007 r. w Piekarach. Sprawa zawiera 83 tomy akt, prokuratura zawnioskowała o bezpośrednie przesłuchanie w czasie rozprawy 136 świadków, a także odczytanie zeznań ponad 500 osób. To postępowanie będzie trudne także dlatego, że dotyczy zabójstwa, które wydarzyło się ponad 20 lat temu, kiedy nie były dostępne tak zaawansowane techniki śledcze, jak teraz - mówi Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W sprawie zabójstwa Małgosi wciąż będzie prowadzone śledztwo, ponieważ na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady należące do przynajmniej trzech osób.

Sprawa Tomasza Komendy. Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością

Ireneusza M. zatrzymano w czerwcu 2017 r. Dostał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa. Sąd, decydując o jego aresztowaniu, napisał, że Ireneusz M. zbrodni dokonał z „prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością”.