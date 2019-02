Do podwójnego zabójstwa przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu doszło nad ranem w piątek, 22 lutego. Po godzinie 4 32-letni Sebastian R. zaatakował nożem swoją konkubinę Wioletę i ich 3,5-letniego syna Filipa.

Gdy mężczyzna zadawał im ciosy nożem, kobiecie udało się wydostać na korytarz. Nawet tam Sebastian R. miał dźgać 32-latkę. Awanturę przerwał sąsiad, który zadzwonił na policję. Wtedy napastnik zamknął się w mieszkaniu, a swojego 3,5-letniego syna wyrzucił oknem.

Zabójca z Bolesławca postrzelony

- Gdy funkcjonariusze weszli do środka i chcieli zatrzymać sprawcę, mężczyzna próbował zaatakować jednego z nich nożem. Dlatego użyli broni i oddali w jego kierunku strzał - informował w piątek prokurator Tomasz Czułowski.

Mężczyzna został raniony w okolice brzucha. Następnie karetką pogotowia przewieziono go do szpitala w Bolesławcu. Tam nadal był bardzo agresywny. Nie pozwalał pobrać sobie krwi. Musiało go trzymać kilka osób. Miał też mówić o swojej misji od boga. Badania krwi wykazały, że był pod wpływem środków odurzających.