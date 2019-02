Apart- i condohotele to budynki z mieszkaniami dla turystów lub hotelowe, ale wznoszone jako inwestycje dla klientów firm deweloperskich. Kupują oni lokale, ale z przeznaczeniem do wynajmu dla turystów: mieszkania z aneksami kuchennymi w aparthotelach lub o standardzie hotelowym w obiektach condo (choć obecnie to rozróżnienie nie jest rygorystycznie stosowane).

Często lokale są od razu wykańczane w całym budynku w takim samym standardzie i wynajmowane przez firmę zarządzającą, choć można to zrobić również samodzielnie. Właściciele mają zapewniony roczny zysk, a poza tym mogą za darmo wypoczywać w swoich mieszkaniach - ale zwykle tylko poza sezonem i wiąże się to z mniejszym zyskiem (wiele osób z tego rezygnuje).

Tego typu obiekty powstają najczęściej w najbardziej znanych miejscowościach turystycznych w górach i nad morzem oraz w dużych miastach.