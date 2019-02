Podległa marszałkowi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei w poniedziałek unieważniła przetarg na budowę dwuipółkilometrowego południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ul. Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich. Oferty od zainteresowanych firm otwarto pięć dni temu i Cezary Przybylski zaraz zapowiedział na Fb: „Chcemy, aby wybrany w przetargu wykonawca w tym roku zaprojektował ten odcinek trasy, a w przyszłym roku rozpoczął jej budowę”.

Najtańszą propozycję realizacji inwestycji złożyła Eurovia za 29 mln zł brutto, zaś najdroższą wynoszącą 39 mln zł – Budimex. Inwestor, którym jest samorząd województwa, zaplanował na tę część od ul. Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich 21,5 mln zł. To oznaczało, że trzeba będzie pieniędzy dołożyć. Rzecznik marszałka Michał Nowakowski zapewniał, że nie będzie z tym problemów: – Ceny nie sięgają 70 czy 100 mln zł. Dobrą wiadomością jest również to, że zgłosiło się czterech wykonawców i mamy wybór.