Fundacja Nie Lękajcie Się wręczyła raport papieżowi Franciszkowi podczas niedawnego szczytu w Watykanie poświęconego nadużyciom seksualnym i pedofilii w Kościele katolickim. Autorzy zaznaczają, że obecna publikacja – inaczej niż w przypadku wcześniejszej Mapy Kościelnej Pedofilii – dotyczy jedynie spraw, które finał znalazły w sądzie i szeroko informowały o nich media.

W zestawieniu znalazły się dwa przypadki przestępstw seksualnych z Dolnego Śląska – księdza Pawła K. oraz proboszcza Marka K. Podobnych spraw może być jednak znacznie więcej. – W związku z niezwykle uprzywilejowaną pozycją Kościoła katolickiego w Polsce przemoc seksualna duchownych wobec dzieci pozostaje tematem tabu, którego poruszanie wiąże się z ostracyzmem społecznym – wyjaśniają twórcy raportu.

Regularne przenosiny

Paweł K. odsiaduje siedmioletni wyrok, na który został skazany w 2015 r. Ksiądz przez lata pracował w parafiach we Wrocławiu, Miliczu, Oławie i Bydgoszczy. Był też katechetą i opiekunem ministrantów. Pierwszy raz został zatrzymany w 2005 r. za nagabywanie trzech chłopców oraz posiadanie pornografii pedofilskiej. Rok później zaczął się proces. Ostatecznie upadł zarzut usiłowania doprowadzenia dzieci do innych czynności seksualnych. Za księdza osobiście poręczył arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz. W tym czasie Paweł K. został już przeniesiony do parafii w Bydgoszczy.