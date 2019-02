O Grupie „Bukaciaka” mówiło się dużo w 2017 r., gdy szef gangu, Rafał B. ps. „Bukaciak”, trafił do więzienia z wyrokiem 25 lat pozbawienia wolności.

Gangsterzy zajmowali się głównie porwaniami, ściąganiem haraczy, brutalnymi zabójstwami i handlem narkotykami. Mimo rozwiązania grupy do dziś policja poszukuje osób, które mogły być zamieszane w przestępczy proceder.



„Tym razem trop doprowadził policjantów do Wrocławia, Jeleniej Góry i Krakowa. Tam policjanci z warszawskiego CBŚP, wspomagani przez Zarząd we Wrocławiu i Krakowie zatrzymali 12 osób. W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 3 kg narkotyków, m.in. marihuanę, kokainę, amfetaminę, tabletki ecstasy i papierosy bez polskich znaków akcyzy” – czytamy na stronie policji.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani współpracowali z grupą „Bukaciaka” w latach 2012–2017, a ich działalność obejmowała woj. dolnośląskie.



Na wniosek prokuratora wobec ośmiu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozory.