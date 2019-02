W nowym roku szkolnym do liceów, techników i szkół branżowych pójdą absolwenci zarówno nowych podstawówek, jak i wygaszanych gimnazjów. Kumulacja roczników jest jednym ze skutków zmian wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym

Rodzice obawiają się, że miejsc nie wystarczy dla wszystkich uczniów. „W porównaniu z rocznikami starszymi i młodszymi dzieci z podwójnego rocznika zostały pozbawione równego dostępu do edukacji, który jest jednym z podstawowych praw człowieka” – napisała w petycji jeszcze do kandydatów na prezydenta Wrocławia Justyna Ziarkowska.

Przed nią o nadchodzących problemach alarmował Marcin Kurek, nauczyciel akademicki, ojciec Zosi urodzonej w 2003 r.: – We Wrocławiu w podwójnym roczniku uczy się ok. 9 tys. dzieci, tymczasem wszystkie publiczne licea w mieście oferują 3,6 tys. miejsc. W skali kraju jest ich ćwierć miliona na 720 tys. uczniów – co oznacza, że za rok o każde miejsce nawet w mniej popularnych liceach będzie się starać niemal troje absolwentów gimnazjów i podstawówek.