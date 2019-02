Gmina żydowska prawdopodobnie zainstaluje monitoring w okolicy muru zabytkowego cmentarza żydowskiego przy ul. Lotniczej. W ciągu kilku dni ktoś dwukrotnie zniszczył tam ścianę, pisząc na niej "Jezus jest królem".

– Wrocław jest uważany za jedno z najbardziej tolerancyjnych i otwartych miast w Polsce. I taki też dla mnie jest. A ten, kto umieścił ten napis na murze, dążył chyba do skłócenia mieszkańców i kontrowersji. A na to nie powinno być we Wrocławiu miejsca – komentował „Wyborczej” Robert Wagner. – Nie róbmy tak. Szanujmy miejsca spoczynku, kultu i te religijne. A przede wszystkim szanujmy siebie nawzajem.

Antysemiccy wandale

To niejedyny problem mającej 12 ha nekropolii. Otwarty w 1902 r. cmentarz niszczeje, pada także ofiarą antysemitów, którzy wypisują na macewa wulgarne hasła lub malują gwiazdy Dawida na szubienicy i swastyki. Część płyt nagrobnych jest popękana, niszczeje kaplica. Cmentarze żydowskie nie mają łatwego życia. W 2002 r. zbezczeszczono tutaj 80 nagrobków.