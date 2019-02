W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” utworzony ogólnokrajowy międzyzwiązkowy komitet protestacyjno-strajkowy branży energetycznej. We Wrocławiu w tym celu spotkali się przedstawiciele wszystkich central działających w energetyce – zrzeszonych w „Solidarności”, Forum i OPZZ. Celem komitetu jest rozpoczęcie rozmów o układzie zbiorowym pracy.

Związkowcy domagają się rozpoczęcia dialogu do 30 kwietnia. Taki układ istniał jeszcze cztery lata temu i był, jak podkreślają, pierwszym zawartym w III RP. Przestał istnieć po rozwiązaniu związku pracodawców.

– Wykorzystano kruczki prawne po to, aby się pozbyć istniejącego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w energetyce. To było nieetyczne. W konsekwencji przy obecnym rynku pracy okazuje się to również bzdurne, bo wywołuje wewnętrzną konkurencję, która do niczego dobrego nie prowadzi. Podbieramy sobie pracowników, a firmy zaczynają również konkurować na bardzo niebezpiecznym obszarze, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy – tłumaczył Marek Solecki ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.