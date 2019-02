W ubiegłym roku do wygrania w loterii PIT był samochód hybrydowy, trzy skutery i dziesięć rowerów miejskich. Do udziału w loterii zgłosiło się wówczas 20 tys. osób, wśród nich było ponad 3,2 tys. nowych podatników.

– Uzyskane dzięki nim pieniądze – 7,5 mln zł – zostaną przeznaczone na projekty poprawiające jakość powietrza – mówiła wówczas Wioletta Samborska, dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki UM we Wrocławiu.

Zanim w 2017 r. ruszyła czwarta edycja akcji „rozlicz PIT we Wrocławiu”, magistrat przeprowadził ankiety wśród mieszkańców. Wynikało z niej, że mieszkańcy ją znają, ale chcieliby, aby w loterii było więcej nagród. Ponieważ biuro promocji miasta i turystyki nie miało na nie dodatkowych pieniędzy, postanowiono zrezygnować właśnie z samochodu, który jest najdroższy…i zamiast tego zwiększono wówczas m.in. liczbę skuterów elektrycznych i rowerów. Do wygrania były też karty Urban na darmowe przejazdy komunikacją miejską przez sześć miesięcy oraz karnety i vouchery uprawniające do korzystania z atrakcji turystycznych miasta takich jak: Zoo, Hydropolis, Aquapark czy Narodowe Forum Muzyki.