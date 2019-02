Do zabójstwa w Bolesławcu doszło w piątek, 22 lutego, około godz. 4 w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Kilińskiego 5.

- Nie żyją dwie osoby, policjanci zatrzymali mężczyznę, który był agresywny, obecnie przebywa w szpitalu. Trwają działania dochodzeniowo-śledcze - informuje Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy KPP Bolesławiec.

Więcej o sprawie mówi prokuratura. Policjanci pojechali na ul. Kilińskiego, bo dostali zgłoszenie o awanturze domowej.

- Wstępnie ustaliliśmy, że 32-letni Sebastian R. przy użyciu noża zaatakował swoją konkubinę oraz ich wspólne 3,5-letnie dziecko. Gdy mężczyzna zadawał im ciosy nożem, kobiecie udało się wydostać na korytarz - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy prokuratury.

Mężczyzna zadawał jej rany nawet na korytarzu. Zdarzenie to zauważył jeden z sąsiadów. To on zawiadomił policję. - Podejrzany wtedy schował się w mieszkaniu - mówi Czułowski.