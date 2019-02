Informację o tym, że w Świdnicy doszło do aktu wandalizmu na tle antysemickim, podała Jewish Telegraphic Agency z Nowego Jorku. Choć był to fake news, powołały się na nią media w Izraelu. Niefortunnie nieprawdziwą informację zestawiły z konfliktem dyplomatycznym, do którego doszło w ostatnich dniach.

Informację za JTA powielił między innymi dziennik „The Jeruzalem Post”. Napisał, że w Świdnicy zniszczono 15 nagrobków i sprofanowano kilka innych, zamazując je czarną farbą.

Monika Krawczyk: Wierzyłam, że dziennikarz sprawdził fakty

W tekście „The Jeruzalem Post” wypowiedziała się Monika Krawczyk, nowa szefowa Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Miała powiedzieć, że do takiego aktu wandalizmu doszło nie pierwszy raz.

- Zostałam wprowadzona w błąd przez dziennikarza JTA co do faktów: przysłał mi link do wątpliwej informacji internetowej i nie mogłam sprawdzić, czy faktycznie coś się stało w Świdnicy - tłumaczy Krawczyk. - To mój błąd, za który przepraszam. Zwłaszcza przepraszam mieszkańców Świdnicy, którzy angażowali się w projekty edukacyjne i społeczne, działając na rzecz tego cmentarza, o czym sama informowałam na stronach Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.