Zaczęło się od e-maila: "Szanowni Państwo, posiadam coś, co należy do miasta. Wysyłam paczkę" - pisał nadawca. Kilka dni później do Muzeum Regionalnego trafiła przesyłka.

– Nie spodziewaliśmy się, że odzyskamy coś, co zniknęło z miasta 70 lat temu – mówi dyrektor placówki Łukasz Tekiela. Z kartonowego pudełka wyciągnął 24 starodruki z lat 1534-1541 z oryginalnymi pieczątkami lubańskiej biblioteki. Są to wydania rozmaitych prac Marcina Lutra, które ukazały się w Wittenberdze nakładem tamtejszych oficyn, a do Lubania (przed wojną Lauban) przywozili je mieszkańcy.

Kolekcję starodruków zbierano w mieście od 1775 roku. Zbiory znajdowały się w budynku Szkoły Lutra, gdzie wcześniej mieścił się sierociniec. W sumie było tam ponad 8 tysięcy woluminów, w tym 400 starodruków, z czego 99 wydano przez 1506 rokiem.

W zbiorach miejskich znajdował się m.in. jeden z trzech zachowanych egzemplarzy pierwszego, wydanego drukiem w 1516 r. dzieła Marcina Lutra. Pod koniec lat 30. XX w. lubańską kolekcję wczesnych druków protestanckich uważano za jedną z najcenniejszych w Niemczech.