Spółka Wrocławskie Inwestycje rozpisała przetarg na remont ul. Berenta, łączącej ul. Boya-Żeleńskiego i ul. Kasprowicza. Po ulicy kursują m.in. autobusy A, 105, 118, 119, 130, 132 i linie nocne 241, 246 i 259

Firmy budowlane swoje oferty składać mogą do 7 marca. Projekt zmian stworzyło biuro Studio Projekt z podświdnickiej Bystrzycy Górnej.

Nawierzchnia jezdni ma być wzmocniona i podniesiona do tzw. kategorii trzeciej. Ulica, która znajduje się w strefie 30 km/godz., zostanie zwężona do sześć metrów, by poszerzyć chodniki, stworzyć miejsca postojowe i powiększyć trawniki.

W ramach prac przewidziano także remont odcinka ul. Kasprowicza oraz pl. Daniłowskiego. Na przejściu dla pieszych przez ul. Kasprowicza pojawi się azyl dla pieszych.

Na skrzyżowaniu ulic Berenta i Kasprowicza zaplanowano zaś wyniesienie przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym do poziomu chodnika i drogi rowerowej, a także sinusoidalne progi zwalniające (jedyne dopuszczalne na trasie autobusów MPK).