Jeszcze niedawno większość mieszkań była sprzedawana w standardzie do samodzielnego wykończenia. Od kilku lat wrocławianie coraz chętniej korzystają z oferty deweloperów, którzy oferują też wersję „pod klucz”. Jednak w Młynie Maria inwestor (RealCoProperty Investment and Development) poszedł jeszcze dalej – oferuje wyłącznie gotowe lokale. Do wyboru są cztery podstawowe style i dwieście wariantów wykończenia.

Młyn Maria we Wrocławiu. Mieszkania tuż nad wodą

Zabytkowy Młyn Maria położony jest na dwóch odrzańskich wyspach: Piasek i Młyńskiej. Pierwszy młyn w tym miejscu powstał w 1242 r., jednak przez wieki był wielokrotnie przebudowywany. W ostatnich latach stał jednak opuszczony.

Zabytkowy budynek przechodzi teraz gruntowny remont, część ścian została wyburzona, a dachy rozebrane. Zostanie też powiększony o nową część przy ul. Starogroblowej oraz budynek zawieszony nad kanałem.