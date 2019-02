XTPL z małego start-upu powoli staje się prężnie działającą spółką. Od kilkunastu miesięcy jej akcje notowane były na NewConnect, w środę firma przeszła na duży parkiet. W międzyczasie kapitalizacja spółki wzrosła trzykrotnie, dołączyły do niej biznesowe gwiazdy, a niedawno powołano do życia XTPL Inc. z siedzibą w amerykańskiej Dolinie Krzemowej.

– Wchodząc na duży parkiet cieszymy się z otwarcia na inwestorów krajowych i zagranicznych. Nie zmieni to jednak DNA XTPL, ponieważ chcemy być made in Poland, działając przy tym globalnie i korzystając z zagranicznej wiedzy i doświadczeń – tłumaczył dr Filip Granek, prezes XTPL.

Stąd m.in. decyzja o utworzeniu spółki córki z siedzibą w USA.

– „Go big or go home” [z ang. idź na całość, albo wracaj do domu – przyp. red.], jak mawiają Amerykanie – podkreślał współtwórca firmy, który pociągał za sznurek giełdowego dzwonka, aby symbolicznie rozpocząć notowania XTPL na warszawskim głównym parkiecie.