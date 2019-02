Informację o tym, że rzekomo w Świdnicy zniszczono cmentarz żydowski za Jewish Telegraphic Agency powtórzyły izraelskie media. „The Jerusalem Post” napisała, że incydent ma związek „z aktualnym kryzysem dyplomatycznym między Polską a Izraelem w sprawie współudziału w Holocauście”.

Przypomnijmy, że chodzi o słowa Izraela Katza na temat Polaków. Szef MSZ Izraela stwierdził bowiem, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Wypowiedź była powodem odwołania przez władze Polski swojego udziału w szczycie V4 w Izraelu, który ostatecznie się nie odbył. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy współpracowali z Niemcami podczas Holocaustu.

19 lutego Agencja podała, że w związku z kryzysem dyplomatycznym w Świdnicy pod Wrocławiem w południowo-zachodniej Polsce zniszczono co najmniej 15 nagrobków. Miały one zostać zmiażdżone i pomalowane czarnymi pentagramami, które są symbolem związanym z satanizmem. Sprawę ma rzekomo badać lokalna policja. – Nic takiego się nie wydarzyło – mówi rzecznik prasowy świdnickiej policji Magdalena Ząbek. – Zareagowaliśmy natychmiast, gdy pojawiła się taka informacja i sprawdziliśmy teren cmentarza. Nie doszło tam do żadnego aktu wandalizmu.