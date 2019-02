33 ZDJĘCIA Piekarnia Garnizonowa Centrum Sztuki przy ul. Księcia Witolda na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu (TOMASZ PIETRZYK)

To będzie nietypowy budynek - oprócz apartamentów i biur przewidziano w nim teatr, studio filmowe i pracownię malarską. A wszystko to w zrewitalizowanej i przebudowanej dawnej piekarni garnizonowej przy ul. Księcia Witolda na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu.