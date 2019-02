Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (16 lutego). Dyżurny kłodzkiej komendy otrzymał telefoniczną informację o podejrzeniu zabicia psa. Do zdarzenia miało dojść na terenie gospodarstwa w gminie Kłodzko.

– Skierowani na miejsce policjanci otrzymali informację od kobiety, że sąsiad zabił jej dziewięcioletniego psa rasy golden retrievier. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia zabezpieczyli niezbędne dowody, które pozwoliły przedstawić zatrzymanemu zarzuty popełnienia przestępstwa. 60-letni właściciel posesji trafił do policyjnego aresztu – informuje podinsp. Wioletta Martuszewska z kłodzkiej policji.

W poniedziałek śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut uśmiercenia psa poprzez zadanie zwierzęciu ciosów w głowę przy użyciu młotka.

Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do trzech lat więzienia, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem nawet pięć lat. Sąd może również nałożyć na sprawcę zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat oraz orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie to 100 tys. zł.