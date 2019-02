To m.in. problem galeriowca przy ul. Kołłątaja nr 9-12. – Trzy przetargi pozostały nierozstrzygnięte i dotacja przepadła – ubolewa Agata Chmielowska, ale nie dziwi ją ta porażka wspólnot. Sytuacja na rynku budowlanym jest trudna, bo brakuje wykonawców, a poza tym kosztorysy w ubiegłym roku szybko się dezaktualizowały, bo ceny szły w górę. To, co w styczniu akceptowano, w marcu szło do kosza.

– W tym roku kosztorysy zostały urealnione, mam nadzieję, że wykonawcy zostaną szybko wyłonieni. Przyznaliśmy prawie 2 mln zł, na dwie wspólnoty. Wystarczy, żeby wyremontować elewację od podwórza. Zaczynamy w mniej widocznym miejscu, bo galerie z tej strony są w gorszym stanie niż te od ulicy. Nie możemy dłużej czekać. Myślę jednak, że już pierwszy etap prac pokaże potencjał, który tkwi w architekturze mającej przypiętą łatkę „peerelowska” – tłumaczy konserwator Chmielowska.